Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi, AK Parti Milletvekili Kılıç'ı Ağırladı

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi, Kılıç'ı Kabul Etti

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Yangında Yaralananlar İçin Teşekkür

Görüşme, meclis binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Gashi, mart ayında Koçani'deki gece kulübünde meydana gelen yangında yaralananların Türkiye’deki tedavileri için teşekkür etti.

Parlamentolar Arası İşbirliği Vurgusu

Gashi, her iki mecliste benzer alanları kapsayan çalışma organları arasındaki iletişimin artırılmasının gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca, parlamentolar arası işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İkili İlişkilerde İlerleme

Kılıç, son aylarda gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ilişkileri geliştirdiğini ifade etti. Ekonomik ilişkiler açısından ise, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını belirtti.

İşbirliği İmkanları Üzerine Değerlendirme

Görüşmenin devamında, ülkedeki Türk toplumu, Türk yatırımları, eğitim, sağlık ve turizm gibi birçok alanda işbirliği geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyetin Ek Temasları

Kılıç ve beraberindeki heyet, Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve dostluk grubu üyeleri ile Dış Politika ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Musa Caferi ile de bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç (sağda) ile beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Meclis Başkanı Afrim Gashi tarafından kabul edildi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç (sağda) ile beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Meclis Başkanı Afrim Gashi tarafından kabul edildi.