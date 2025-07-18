Kuzey Makedonya, Türkiye'den Temin Ettiği Obüs ve Askeri Teçhizatı Tanıttı

Kuzey Makedonya, ordusunun modernizasyonu kapsamında Türkiye'den temin ettiği 6 adet 105 milimetre BORAN obüs ve diğer askeri teçhizatın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım töreni, ülkenin güney kesimindeki Pirlepe şehrinde, Mirçe Acev Kışlası'nda düzenlendi.

Törende, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Savunma Bakanı Vlado Misajlovski, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Saşko Lafçiski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve diğer üst düzey yetkililer bir araya geldi.

Başbakan Mickoski: Güvenlik için Stratejik Yatırımlar

Başbakan Mickoski, törende yaptığı konuşmada, ordunun modernizasyonuna ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. “Bu yatırımlar, vatandaşlarımızın güvenliği için kritik öneme sahiptir.” dedi.

Bakan Misajlovski: İyi Bir Yatırım

Savunma Bakanı Misajlovski, Türkiye'den temin edilen BORAN obüslerinin orduya yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, bu teçhizatın ülke güvenliğini artırma kapasitesini ciddi şekilde güçlendirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Desteği Önemli

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya olan desteğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Ulusoy, “Türkiye, bağımsızlığından bu yana Kuzey Makedonya'nın yanındadır.” dedi.

NATO Standartlarında Askeri Ekipman

Tümgeneral Lafçiski, yeni teçhizatın NATO standartlarına uygun ordu modernizasyonunu desteklediğini belirtti. “Türkiye ile olan ortaklığımız, yıllardır bize pek çok fayda sağlamaktadır.” diye ekledi.

Bu anlaşma ve tanıtım töreni, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki savunma işbirliğinin ve stratejik ortaklığın daha da güçleneceğine işaret ediyor.

Kuzey Makedonya'da, ordunun modernizasyonu ve donatılması kapsamında Türkiye'den temin edilen 6 adet 105 milimetre BORAN obüs ve diğer ilgili teçhizatın tanıtımı yapıldı.

Kuzey Makedonya'da, ordunun modernizasyonu ve donatılması kapsamında Türkiye'den temin edilen 6 adet 105 milimetre BORAN obüs ve diğer ilgili teçhizatın tanıtımı yapıldı.