Kuzey Makedonya ve Kosova'dan Ortak Sınır Kapısı İle Yeni İşbirliği Müjdesi

Kuzey Makedonya ve Kosova, Bllace-Hani i Elezit Sınır Kapısı'nda ortak sınır kapısı uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama, geçişleri kolaylaştırarak bekleme sürelerini kısaltmak ve sınır kontrollerinin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Uygulamanın başlangıcı nedeniyle düzenlenen törende, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Kosova Başbakanı Albin Kurti, ilgili bakanlar ve davetliler bir araya geldi. Başbakan Mickoski, burada yaptığı konuşmada, "Karşılıklı işbirliğimizin ortak, yeni, çağdaş ve pragmatik bir bölümünün ilk sayfasını yazmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mickoski, bu çalışmanın sadece bir sınır kapısının modernizasyonu değil, aynı zamanda vatandaşlar ve ekonomi için yeni bir bakış açısının oluşturulması anlamına geldiğini belirtti. "Bugün burada, sınırın bir duvar değil, bir köprü olabileceğini gösteriyoruz. Bu köprü, insanların, fikirlerin ve fırsatların birleşimine zemin hazırlayacak." dedi.

Başbakan Kurti de, ortak sınır kapılarının iki ülke arasındaki işbirliği noktalarını güçlendirdiğini vurguladı. 2024 yılı itibarıyla iki ülke arasında 5 milyondan fazla kişinin bu sınır kapısından geçtiği bilgisini paylaşan Kurti, "Bllace’deki yeni ortak sınır geçiş modeli, 'giriş-giriş' ilkesine dayanıyor. Bu, aramızdaki güvenin arttığının somut bir göstergesi" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından davetliler, ortak sınır kapısında incelemelerde bulundu. Bu yeni uygulama ile hedeflenen, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve hakemli sınır kontrollerinin artırılmasıdır.

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ile Kosova arasında yer alan Bllace-Hani i Elezit Sınır Kapısı'nda, geçişleri kolaylaştırmak ve bekleme süresini azaltarak sınır kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla ortak sınır kapısı uygulamasına geçildi.

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ile Kosova arasında yer alan Bllace-Hani i Elezit Sınır Kapısı'nda, geçişleri kolaylaştırmak ve bekleme süresini azaltarak sınır kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla ortak sınır kapısı uygulamasına geçildi.