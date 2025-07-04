Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan Ortak Sınır Kapısı Uygulaması

Kuzey Makedonya ve Sırbistan İşbirliğini Güçlendiriyor

Kuzey Makedonya ile Sırbistan arasında yer alan Tabanovci-Preşevo Sınır Kapısı'nda, geçişleri kolaylaştırmak ve bekleme süresini azaltarak sınır kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla ortak sınır kapısı uygulamasına geçildi.

Törenle Başladı

Uygulamanın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Panče Toshkovski ve Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic konuşmalar yaptı. Toshkovski, bu yeni sistemin yaz sezonuyla birlikte hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "İçişleri Bakanlığı olarak, vatandaşların daha hızlı geçişini sağlayacak bir sınır kontrolü uyguluyoruz" dedi.

Sınır Kontrollerinin Kolaylaştırılması

Dacic ise, sınır kontrol sürecinin basitleştirilmesinin her iki ülkenin de faydasına olduğunu belirtirken, "Bu sayede yolcuların çıkışta gereksiz yere beklemesi ortadan kalkıyor" ifadelerini kullandı.

İmzalar atıldı

Kuzey Makedonya ve Sırbistan arasındaki bu ortak sınır kapısı uygulamasına ilişkin anlaşma, 9 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Toshkovski ve Dacic tarafından imzalandı. "One Stop Shop" olarak adlandırılan bu uygulama ile, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, bekleme süresinin azaltılması ve sınır kontrollerinin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Diğer Ülkelerde de Planlar Var

Kuzey Makedonya, benzer bir uygulamayı Kosova ile de hayata geçirmenin yanı sıra, Arnavutluk ile de böyle bir ortak sınır kapısı uygulaması planlandığını duyurdu.

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ile Sırbistan arasında yer alan Tabanovci-Preşevo Sınır Kapısı'nda, geçişleri kolaylaştırmak ve bekleme süresini azaltarak sınır kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla ortak sınır kapısı uygulamasına geçildi. Uygulamanın başlaması vesilesiyle Tabanovci-Preşevo Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi. Törene, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toshkovski ile Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic katıldı.

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ile Sırbistan arasında yer alan Tabanovci-Preşevo Sınır Kapısı'nda, geçişleri kolaylaştırmak ve bekleme süresini azaltarak sınır kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla ortak sınır kapısı uygulamasına geçildi. Uygulamanın başlaması vesilesiyle Tabanovci-Preşevo Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi. Törene, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toshkovski ile Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic katıldı.