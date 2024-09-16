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Kuzey Mariana Adaları'nda 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:50
Kuzey Mariana Adaları'nda 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kuzey Mariana Adaları'nda Deprem

Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın konumda bulunan Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu olay, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından duyuruldu.

Depremin Merkez Üssü

USGS'ye göre depremin merkez üssü, Kuzey Mariana Adaları'nın en büyük şehri olan Saipan'ın kuzeydoğusundaki 263 kilometre açıklıkta yer aldı. Deprem, yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldi.

Can ve Mal Kaybı Olmadı

6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an için herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi gelmedi. Ayrıca, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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