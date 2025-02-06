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Kuzey Marmara Otoyolu Karla Kaplandı: Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

İstanbul'da ani bastıran kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nu beyaza bürüdü ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:19
Kuzey Marmara Otoyolu Karla Kaplandı: Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

İstanbul'da Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'un Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde sürücüler için zorlu anların yaşanmasına sebep oldu. Dünkü karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı olarak devam ederken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

Otoyolda Görüntüler Dikkat Çekti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar yağışı nedeniyle yol tamamen beyaza bürünürken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Otoyolda etkili olan bu kar yağışı, otobüsle seyahat eden yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolun karla kaplanması ve sürücülerin yavaş ilerleyişleri yer aldı.

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