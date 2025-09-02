Kuzey Marmara Otoyolu kazası davası: 11 ölü, duruşma sürdü

Kuzey Marmara Otoyolu kazasında yargılama sürdü

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 28 Aralık 2023'te Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 62 kişinin yaralandığı olayla ilgili tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız'ın eşi Merve Yıldız ile taraf avukatları katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zabta geçirilmesinin ardından söz alan Yıldız ve müşteki avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek dosyada bulunan eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Sanık avukatları da eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mazeret taleplerinin kabulüne ve kazada yaralanan bazı kişilerin kesinleşmiş raporlarının dosyaya getirtilmesi için işlem yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Olay, 28 Aralık 2023'te Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanların da aralarında bulunduğu 3'ü otobüs, biri tır olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme kazada meydana geldi. İlk kayıtlarda 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı; yaralılardan biri ise 17 Ocak 2024'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası E.A, H.A ve M.D. serbest bırakıldı.

Şüphelilerden, 50 ACU 195 plakalı Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüsün sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüsün şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmış, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Mahkeme heyeti, davanın 20 Eylül 2024'teki ilk duruşmasında tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız'ın eşi Merve Yıldız'ın avukatı Memduha Yılmaz Yıldız da ilk duruşmada, hafif ticari aracın direksiyon ve güneşliğinde bulunan DNA örneklerinin Hilmi Yıldız'ın DNA'larıyla karşılaştırılmasını istemişti. Adli Tıp raporunda, hafif ticari aracın güneşliğinde bulunan kan örneklerinin Hilmi Yıldız ile eşleştiği belirtilmişti.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız'ın amcası müşteki sanık Hilmi Yıldız hakkında açılan dava, mahkeme dosyasıyla birleştirilmişti.

Sanıklar hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan her bir sanık için 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.