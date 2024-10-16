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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Devrilen Cip Tehlike Yarattı

Kocaeli'de devrilen cip kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:20
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Devrilen Cip Tehlike Yarattı

Kocaeli'de Kazada Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen bir trafik kazasında, bir cipin sulama kanalına çarpması sonucu dört kişi yaralandı. Kaza, Otoyolun Körfez geçişinde saat 15:00 sularında gerçekleşti.

Çarpma Sonrası Takla Attı

Otoyolda İstanbul istikametinde ilerleyen N.Ç. yönetimindeki 34 GAU 648 plakalı cip, Sevindikli mevkisinde yol kenarındaki sulama kanalına çarparak takla attı. Kazada, sürücü N.Ç. ile birlikte araçta bulunan üç yabancı uyruklu yolcu yaralandı.

Olay Yerinde Müdahale

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kazanın ardından güzergahlardaki trafik bir süre aksadı, ancak aracın kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde sulama kanalına çarpan cipin takla atıp devrilmesi...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde sulama kanalına çarpan cipin takla atıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde sulama kanalına çarpan cipin takla atıp devrilmesi...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde sulama kanalına çarpan cipin takla atıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde sulama kanalına çarpan cipin takla atıp devrilmesi...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde sulama kanalına çarpan cipin takla atıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde sulama kanalına çarpan cipin takla atıp devrilmesi...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde sulama kanalına çarpan cipin takla atıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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