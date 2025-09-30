Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tır: 34 MIL 075 plakalı araçta sürücü yaralandı

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tır: 34 MIL 075 plakalı araçta sürücü yaralandı

Kaza Detayları

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Riva mevkisinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde seyreden, ismi öğrenilemeyen 34 MIL 075 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, devrilen tır çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Riva mevkisinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

