Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 5 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazada 5 Kişi Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde gerçekleşen bir trafik kazasında, 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay, otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde, Adapazarı ilçesi Korucuk mevkisinde meydana geldi.

Çarpışmanın Detayları

Kazaya, İ.T. yönetimindeki 81 GB 279 plakalı otomobil ile Ö.F.İ. idaresindeki 34 CTB 686 plakalı otomobil arasındaki çarpışma sebep oldu. Kaza sonucu, sürücü Ö.F.İ. ve araçlarda bulunan yolcular M.İ, B.T., çocuklar A.Y.İ. ve Z.T. yaralandı.

Yaralıların Durumu ve Olay Yeri Yönetimi

Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye ulaşan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sonrası otomobiller, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, geçici olarak kapanan otoyolun sağ şeridi, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, geçici süre kapanan otoyolun sağ şeridi, ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, geçici süre kapanan otoyolun sağ şeridi, ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.