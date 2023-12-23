Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıcak gelişme: Tır şoförünü rehin aldı, talebi herkesi şaşkına çevirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tır şoförü rehine krizi yaşanıyor. Bir kişi, seyir halindeki tırı durdurarak şoförü silahla tehdit etti. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, rehineciyle görüşerek ikna etmeye çalışıyor. Rehineci, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuşmak istediğini söyledi.

Kocaeli'nin Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehine krizi yaşanıyor. Bir kişi, seyir halindeki tırı durdurarak şoförü silahla tehdit etti. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, rehineciyle görüşerek ikna etmeye çalışıyor. Rehineci, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuşmak istediğini söyledi. Rehineci, ayrıca canlı yayın yaparak sosyal medyada paylaşımda bulundu. Çevredeki vatandaşların güvenliği için geniş çaplı önlemler alındı.



