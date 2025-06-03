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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazada 12 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 01:56
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 01:56
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazada 12 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası sonucu 4'ü çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Kaza, otoyolun Ankara istikametinde, Körfez ilçesi Kutluca mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Yarış durumları, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 81 AAC 004, 34 FGK 420 ve 06 EFM 491 plakalı otomobillerin karıştığı bu kazada yaralananların sayısı dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde kazanın ardından yaşananlar, ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Ancak, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

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