Kuzey ve İç Kesimlerde Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Kuzey ve İç Kesimlerde Serinleme Süreci Başlıyor

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde, pazartesiden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, bu değişimle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir azalmanın olacağı bildirildi.

Sıcaklık Düşüşü Ne Kadar Olacak?

Hava sıcaklıklarının, kuzeybatı bölgelerinden başlayarak, kuzey kıyılarında 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece arasında düşmesi öngörülüyor.

Etki Alanı ve Süreci

Soğuk hava dalgası, pazartesi günü başlayarak, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısında etkili olacak. Salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'de, çarşamba günü ise Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde de hissedileceği tahmin ediliyor. Bu soğuk hava dalgasının, perşembe günü itibarıyla yurdu terk etmesi bekleniyor.

Güney Kesimlerde Değişiklik Yok

Buna karşın yurdun güney kesimlerinde, hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik olacağı görünmüyor.