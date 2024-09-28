DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.240.836,62 0,38%

Kuzey ve İç Kesimlerde Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Pazartesiden itibaren serin ve yağışlı havanın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerini etkilemesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:49
Kuzey ve İç Kesimlerde Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Kuzey ve İç Kesimlerde Serinleme Süreci Başlıyor

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde, pazartesiden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, bu değişimle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir azalmanın olacağı bildirildi.

Sıcaklık Düşüşü Ne Kadar Olacak?

Hava sıcaklıklarının, kuzeybatı bölgelerinden başlayarak, kuzey kıyılarında 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece arasında düşmesi öngörülüyor.

Etki Alanı ve Süreci

Soğuk hava dalgası, pazartesi günü başlayarak, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısında etkili olacak. Salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'de, çarşamba günü ise Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde de hissedileceği tahmin ediliyor. Bu soğuk hava dalgasının, perşembe günü itibarıyla yurdu terk etmesi bekleniyor.

Güney Kesimlerde Değişiklik Yok

Buna karşın yurdun güney kesimlerinde, hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik olacağı görünmüyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-PAOK Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı
2
Bursa'da Deniz Otobüsünde Adam Cesedi Bulundu
3
Küçükçekmece'de Bilim Şenliği Coşkusu
4
İstanbul'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor
5
Kahramanmaraş'ta 103 Yıllık Top Mermisi Bulundu
6
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kastamonu'da Kur'an Kursu Temelini Attı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yatırım Danışma Konseyi Toplantısındaki Vurguları

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek