KUZKA 2025 Destinasyon Geliştirme Programı'nda 2 Proje Desteklenecek

KUZKA'nın 2025 Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 6. dönem sonuçlandı; toplam 2 proje destek almaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:08
Sonuçlar ve karar

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında, değerlendirme süreçleri tamamlanan 6. dönem sonuçları açıklandı. 18 Şubat 2025 tarihinde ilan edilen program değerlendirmeleri sonunda, toplam 2 proje KUZKA Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

Başvuru ve değerlendirme süreci

Programın 6. dönem başvuruları tamamlanmış olup, kabul edilen projelerin detaylı incelemeleri yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri belirlendi ve destek sözleşmelerinin imzalanmasının ardından proje uygulama süreçleri başlatılacak.

Destek kapsamı ve hedefler

KUZKA tarafından sağlanacak destek kapsamında, söz konusu projelere danışmanlık hizmeti verilecek. Bu destekler, başta Kastamonu ve Çankırı olmak üzere bölgedeki turizm destinasyonlarının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Programın durumu

2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nın 6. dönem başvurularının tamamlanmasıyla birlikte program kapanmış oldu. Destek almaya hak kazanan projelerin sözleşme süreçleri tamamlandıktan sonra uygulamalara başlanması planlanıyor.

