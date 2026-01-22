KUZKA 2025 Destinasyon Geliştirme Programı'nda 2 Proje Desteklenecek

Sonuçlar ve karar

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında, değerlendirme süreçleri tamamlanan 6. dönem sonuçları açıklandı. 18 Şubat 2025 tarihinde ilan edilen program değerlendirmeleri sonunda, toplam 2 proje KUZKA Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

Başvuru ve değerlendirme süreci

Programın 6. dönem başvuruları tamamlanmış olup, kabul edilen projelerin detaylı incelemeleri yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri belirlendi ve destek sözleşmelerinin imzalanmasının ardından proje uygulama süreçleri başlatılacak.

Destek kapsamı ve hedefler

KUZKA tarafından sağlanacak destek kapsamında, söz konusu projelere danışmanlık hizmeti verilecek. Bu destekler, başta Kastamonu ve Çankırı olmak üzere bölgedeki turizm destinasyonlarının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Programın durumu

2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nın 6. dönem başvurularının tamamlanmasıyla birlikte program kapanmış oldu. Destek almaya hak kazanan projelerin sözleşme süreçleri tamamlandıktan sonra uygulamalara başlanması planlanıyor.

KUZEY ANADOLU AJANSI 2025 YILI DESTİNASYON GELİŞTİRME TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ TAMAMLANAN ALTINCI DÖNEM PROJELERİNDEN 2’Sİ DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.