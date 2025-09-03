DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.684,7 -0,2%
BITCOIN
4.575.801,79 0,21%

KVKK'dan Velilere Uyarı: Çocukların Kişisel Verilerini Koruyun

KVKK, 2025-2026 eğitim dönemi öncesi velilere çocukların akıllı cihaz ve kişisel verilerinin korunması için tedbir alınmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:39
KVKK'dan Velilere Uyarı: Çocukların Kişisel Verilerini Koruyun

KVKK'dan velilere uyarı: Çocukların kişisel verilerini koruyun

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesinde velilere çağrıda bulunarak, çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının gözden geçirilmesini önerdi. Kurum, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca görev yapıyor.

KVKK'nin açıklaması ve önerileri

Kurumdan yapılan açıklamada, çocukların kişisel verilerinin korunmasında, verileri işleyen kişi, kurum ve kuruluşların sorumluluklarının bulunduğu hatırlatılarak, konuyla ilgili ebeveynlerin de bazı tedbirler almasının önemli olduğu vurgulandı.

KVKK'nin tavsiyelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğunuzun kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyiniz. Gizlilik ve güvenlik ayarlarını, internet tarayıcısı ayarlarını ve uygulama izinlerini periyodik aralıklarla gözden geçiriniz. Ölçülü ve bilinçli kullanımı sağlamak amacıyla ebeveyn kontrolü gibi imkanlardan yararlanınız. Sosyal ağlardaki sahte hesaplar konusunda gerekli uyarılarda bulununuz. Kötü niyetli kişilerin gerçek kimliklerini gizleyebileceklerine dikkat çekerek, çocuğunuzu kötü niyetli kişilere karşı uyarınız. Çocuğunuza, kendisini rahatsız eden veya tehdit edebilecek kullanıcıları engelleyebileceğini hatırlatınız. Çocuğunuza, karşılaştığı şüpheli içerik veya mesajları sizinle paylaşması gerektiğini belirtiniz."

"Çocuğunuza ilişkin okul bilgisi, okul adresi, okul numarası ve ders notları gibi bilgilerin yanı sıra ses, fotoğraf veya görüntü gibi kişisel veri niteliği taşıyabilen bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız. Çocuğunuzu yaş grubuna uygun olmayan içerikler ile zararlı olduğu bilinen oyunlardan uzak tutmayı amaçlayan tedbirleri araştırınız. Oyun bağımlılığı ve olumsuz etkilerine yönelik ortaya çıkabilecek risk ve tehditlere karşı oyun oynama sürelerini sınırlandırınız. Siber zorbalık veya benzeri tehditlere karşı ihtiyaç duymanız halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınız."

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
4
İzmir'de Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü — Tanık Anlatıyor
5
Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor
6
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Lideri Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye