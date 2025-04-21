KVKK'nın 'Yapay Zeka Teknolojilerine Akademik Bakış' Kitabı Tanıtıldı

KVKK'nın Yeni Kitabı Çıktı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından hazırlanan 'Yapay Zeka Teknolojilerine Akademik Bakış' kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliği, KVKK Konferans Salonu'nda KVKK Başkanı Faruk Bilir'in katılımıyla yapıldı.

Kitap Hakkında Bilgiler

Bilir, kitabın hazırlıklarının 2023 yılı sonunda başladığını belirtti. Eser, yapay zeka teknolojilerinin hukuki, etik, teknik ve sektörel boyutlarını ele alan beş ana bölüm ve 15 makale içermektedir.

Akademik Katkı ve Geçmiş Çalışmalar

21 akademisyenin katkılarıyla oluşturulan bu kitap, 2021 yılında yayımlanan 'Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler' başlıklı çalışmanın devamı niteliğinde. Bilir, bu kitabın güncel tartışmalara ışık tutarak yapay zekaya dair hukuki ve etik yaklaşımlar geliştirilmesine destek olacağını vurguladı.

Öne Çıkan Başlıklar

Kitapta yer alan bazı başlıklar arasında 'Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesine Giriş', 'Eğitimde Yapay Zeka', 'Yapay Zeka Teknolojilerine Etik Yaklaşım' ve 'Sağlık Alanında Yapay Zeka ve Kişisel Veriler' bulunmaktadır. Ayrıca, üretken yapay zeka sistemlerine dair kişisel verilerin korunması için hazırlanmış rehberin de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

Sunumlar ve Katkılar

Açılış konuşmasının ardından, kitaba katkı sunan bazı akademisyenler, kaleme aldıkları makalelerle ilgili sunumlar yaptılar.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından hazırlanan "Yapay Zeka Teknolojilerine Akademik Bakış" kitabının tanıtımı, Ankara'da KVKK Konferans Salonu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programda, KVKK Başkanı Faruk Bilir konuşma yaptı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından hazırlanan "Yapay Zeka Teknolojilerine Akademik Bakış" kitabının tanıtımı, Ankara'da KVKK Konferans Salonu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programda, KVKK Başkanı Faruk Bilir konuşma yaptı.