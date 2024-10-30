KYB Lideri Bafel Talabani'den Hükümet Kurma Çabaları

Hükümet İhtiyacı ve Muhalefet

Her ülkenin güçlü bir muhalefet yapısına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Talabani, "Küçük partiler, hükümeti izlemede önemli bir sorumluluk taşımaktadır" şeklinde konuştu. Yeni hükümet kurma teşvikinin sağlanması gerektiğini ifade eden Talabani, "Tüm siyasi partilerin katılımını sağlamalıyız" dedi.

KDP'nin Yaklaşımı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hemin Hawrami, kurulacak yeni hükümette hiçbir tarafı veto etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca, parti ziyaretleri için bir ekip oluşturduklarını ve tüm taraflarla diyalog kuracaklarını duyurdu.

Seçim Sonuçları ve Hükümet Kurma Süreci

IKBY'de 20 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde KDP birinci, KYB ikinci ve Yeni Nesil üçüncü oldu. Seçim sonuçlarının onaylanmasının ardından, en çok oyu alan partinin hükümeti kurma süreci için 90 günü bulunuyor. Meclisteki 100 sandalyenin dağılımı şu şekildedir: KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Yekgirtu 7, Komel 3, Halwest 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1.