KYB Lideri Bafel Talabani'den Hükümet Kurma Çabaları

KYB Lideri Bafel Talabani'den Önemli Açıklamalar
Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümet kurma sürecinin gecikmesini istemediklerini ifade etti. Talabani, "Tüm siyasi partilerle diyaloğa hazırız" dedi.
Forumda Öne Çıkan Temalar
Erbil'de düzenlenen Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) forumunda konuşan Talabani, çeşitli siyasi partilerin daha yakın iş birliği içerisinde olması gerektiğine inandığını belirtti. "Birbirimize saygı duymak ve birbirimizi tanımak önemli" Her ülkenin güçlü bir muhalefet yapısına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Talabani, "Küçük partiler, hükümeti izlemede önemli bir sorumluluk taşımaktadır" şeklinde konuştu. Yeni hükümet kurma teşvikinin sağlanması gerektiğini ifade eden Talabani, "Tüm siyasi partilerin katılımını sağlamalıyız" dedi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hemin Hawrami, kurulacak yeni hükümette hiçbir tarafı veto etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca, parti ziyaretleri için bir ekip oluşturduklarını ve tüm taraflarla diyalog kuracaklarını duyurdu. IKBY'de 20 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde KDP birinci, KYB ikinci ve Yeni Nesil üçüncü oldu. Seçim sonuçlarının onaylanmasının ardından, en çok oyu alan partinin hükümeti kurma süreci için 90 günü bulunuyor. Meclisteki 100 sandalyenin dağılımı şu şekildedir: KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Yekgirtu 7, Komel 3, Halwest 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1.
Hükümet İhtiyacı ve Muhalefet
KDP'nin Yaklaşımı
Seçim Sonuçları ve Hükümet Kurma Süreci
Her ülkenin güçlü bir muhalefet yapısına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Talabani, "Küçük partiler, hükümeti izlemede önemli bir sorumluluk taşımaktadır" şeklinde konuştu. Yeni hükümet kurma teşvikinin sağlanması gerektiğini ifade eden Talabani, "Tüm siyasi partilerin katılımını sağlamalıyız" dedi.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hemin Hawrami, kurulacak yeni hükümette hiçbir tarafı veto etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca, parti ziyaretleri için bir ekip oluşturduklarını ve tüm taraflarla diyalog kuracaklarını duyurdu.
IKBY'de 20 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde KDP birinci, KYB ikinci ve Yeni Nesil üçüncü oldu. Seçim sonuçlarının onaylanmasının ardından, en çok oyu alan partinin hükümeti kurma süreci için 90 günü bulunuyor. Meclisteki 100 sandalyenin dağılımı şu şekildedir: KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Yekgirtu 7, Komel 3, Halwest 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1.