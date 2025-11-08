KYK'dan Eskişehir Yurtlarında Yerinde İnceleme

Gökhan Taşdelen kentteki yurtların fiziki koşullarını inceledi

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Hizmet Kalite Standartları ve Yurt Donatımı Daire Başkanı Gökhan Taşdelen, Eskişehir'deki yurtlarda kapsamlı incelemelerde bulundu.

Taşdelen, inceleme sırasında yurtların genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve kentteki yurtları gezerek fiziki şartlarını yerinde inceledi.

İncelemeye bakanlık şube müdürleri eşlik etti. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, yürütülen bazı faaliyetleri Taşdelen'e anlatarak değerlendirmelere katkı sağladı.

