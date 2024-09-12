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La Nina Etkisi Altında Sıcaklık Düşüşü Beklenmiyor

İklim uzmanları, La Nina'nın etkilerine rağmen bu kış sıcaklıkların düşmeyeceğini öngörüyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:01
La Nina Etkisi Altında Sıcaklık Düşüşü Beklenmiyor

La Nina'nın Beklentileri Yerine Getiremeyeceği Öngörülüyor

Oğuz Öztürk - Oğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, La Nina'nın beklenen sıcaklık düşüşünü henüz sağlamadığını belirtti.

Uygun İklim Değişikliği Koşulları

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkilerinin artmasıyla birlikte gelecek kış mevsiminin de ılık geçeceği tahmininde bulunuyor. Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, 2023 yılı ağustos ayında küresel ortalama sıcaklık 16,82 derece olarak kaydedildi ve bu, 1991-2020 referans ortalamasının 0,71 derece üzerine çıktı.

Deniz Sıcaklıklarındaki Artış

Türkiye'deki deniz suyu sıcaklıkları da küresel ortalama ile benzer bir seyir izliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü ölçümlerine göre, Akdeniz’de deniz suyu sıcaklığı yaz sezonu boyunca ortalama 28 derece olarak belirlendi. Bodrum ve İzmir'deki ölçümler de sıcaklığın yükseldiğini gösteriyor.

Rekor Sıcaklık Günleri

Prof. Dr. Kurnaz, 2024 yılının yaz mevsiminde toplam 92 günden 60'ının sıcaklık rekoru ile kaydedildiğini ifade etti. "Yılın 244 gününden 162'si rekor sıcaklıklarla kaydedildi," dedi.

ODTÜ'den Uyarılar

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Doğu Akdeniz'de mayıs ayından itibaren deniz sıcaklıklarının sürekli olarak rekor seviyelere ulaştığını açıkladı. Artan sıcaklıkların denizlerdeki oksijen seviyesini olumsuz etkileyerek biyoçeşitliliği tehdit ettiğini belirtti.

İklim Değişikliğinin Etkileri Devam Ediyor

Prof. Salihoğlu, "Isınma ile birlikte biyoçeşitlilik kaybı yaşanıyor. Ekosistemlerin zayıfladığını gözlemliyoruz," ifadelerini kullandı. Uzmanlar, gelecekteki sıcaklık artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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