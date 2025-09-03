DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,08 -0,27%
ALTIN
4.727,38 -1,12%
BITCOIN
4.626.597,15 -0,9%

La Vuelta 11. Etabı İsrail Karşıtı Protestolar Nedeniyle Bitişe 3 km Kala Sonlandı

La Vuelta'nın 11. etabı, Bask bölgesinde düzenlenen İsrail karşıtı gösteriler nedeniyle bitiş çizgisine 3 kilometre kala güvenlik gerekçesiyle sonlandırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:46
La Vuelta 11. Etabı İsrail Karşıtı Protestolar Nedeniyle Bitişe 3 km Kala Sonlandı

La Vuelta 11. etabı protestolar nedeniyle bitişe 3 km kala sonlandı

İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın bugün yapılan 11. etabı, Bask bölgesinde düzenlenen İsrail karşıtı gösteriler nedeniyle güvenlik gerekçesiyle bitiş çizgisine 3 kilometre kala tamamlanamadı.

Protestoların seyri

Yarış, ilk etapları İtalya ve Fransa'dan geçtikten sonra 27 Ağustos'ta İspanya'ya girdi ve o tarihten bu yana İsrail karşıtı gösterilere sahne oluyor. Bugünkü etabın başında, Enekuri kasabası yakınlarında ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı durdurun" pankartı taşıyan bir grup yolu kesti. Yarış kısa süreliğine durdu; polisin müdahalesinin ardından tekrar başladı.

Güzergâh boyunca birçok köyde halk balkonlara Filistin bayrakları asıp ellerinde sallayarak protestolara katıldı. Bir grup ise Gazze'de öldürülen çocuklara atfen üstü kırmızı boyaya bürünmüş bez bebekleri ellerinde tutarak bisikletçilere doğru göstermesiyle dikkati çekti.

Protestoların hedefinde, İsrail takımı "Israel-Premier-Tech" vardı. İspanyollar, takımın sahibi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Sylvan Adams nedeniyle takımın La Vuelta'dan çıkarılmasını talep ediyor.

Organizatör kararı ve etabın sonlanması

Bilbao'ya yaklaşılırken, çok sayıda kişinin bitiş çizgisi çevresinde protestolarını sürdürmesi üzerine La Vuelta organizatörleri yarışı tamamlatmadan sonlandırma kararı aldı. Organizasyon, bugünkü etabın kazananının olmadığını duyurdu ve yarışı bitişe 3 kilometre kala güvenlik gerekçesiyle bitirme kararı aldıklarını bildirdi.

Yarış, İspanya'nın başkenti Madrid'de 14 Eylül'de sona erecek ve toplamda 3 bin 151 kilometre ile 21 etaptan oluşuyor. Bu yılki La Vuelta'ya İsrail'i protesto gösterileri damga vurdu.

Siyasi tepkiler ve sivil toplum çağrıları

İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, Katalonya etabında yaşanan ilk protestoların ardından La Vuelta Genel Direktörü Javier Guillen'e İsrail takımını yarıştan çıkarmasını ve İsrail karşıtı gösterilere izin vermesini istemişti. Rego ayrıca "İspanyolların, Gazze'de sistematik şiddet uygulayan İsrail'i protesto ettiğini ve göstericileri durdurmak için şiddet uygulayan polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacakları" açıklamasında bulunmuştu.

İspanya'da Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları, "İsrail'e Spor Boykotu Platformu" adıyla bir girişim başlatarak, "İsrail hükümeti savaş suçları işlemeye devam ederken, Gazze'de soykırım yaparken, İsrail'in spor müsabakalarına katılımı engellenmeli." çağrısında bulundu.

La Vuelta'nın bugünkü etabı, organizasyon, güvenlik ve geniş çaplı protestoların yarışı gölgelemesiyle tamamlanamadan sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin Arhavi'de 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
2
Erdoğan: 'Muhammedi Muhabbet Bağı Bizi Birleştiriyor'
3
Singapur'dan Meta'ya Dolandırıcılıkla Mücadele Direktifi: 1 Milyon Dolar Uyarısı
4
Erdoğan'dan umut vurgusu: Ümitsiz değiliz, olmayacağız
5
Erdoğan: Kalbimizin Yarısı Gazze, Filistin, Yemen, Sudan, Afganistan'da
6
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Filistin'de Seyirci Kalmayız'
7
Kastamonu-Karabük'te İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor