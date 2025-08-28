La Vuelta'da Israel-Premier Tech'e Figueres'te Protesto

Olay ve tepkiler

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde Gazze'deki yaptığı soykırımdan dolayı İsrail'e karşı en fazla sesini çıkaran ülkelerden biri olan İspanya'da bu kez İsrailli bisiklet ekibi protesto edildi.

La Vuelta olarak adlandırılan İspanya bisiklet turnuvasının dün yapılan 5. etabının 24. kilometresinde, Katalonya bölgesinin Girona kentine bağlı Figueres ilçesinden bisikletçilerin geçişi sırasında bir grup aktivist, İsrail ekibi "Israel-Premier Tech"'ten sporcuların geçişini engelledi.

Aktivistler Filistin bayrağı açıp İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden pankartlar açarak yolu kesti. Eylem, kısa süreliğine de olsa İsrail takımının bisikletçilerinin geçişini yavaşlattı.

La Vuelta Genel Direktörü Javier Guillen ise "Bir dava şiddetle protesto edildiğinde haklı olmaktan çıkar." görüşünü savunarak, İspanya'daki bisiklet yarışında sporcuların bir daha engellenmemesine izin vermeyeceklerini ve Figueres'deki eyleme katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Ayrıca İspanya'da Filistin'e destek veren bazı sivil toplum kuruluşları (STK), "İsrail Spor Boykotu Platformu" adı altında bir girişim başlatarak, "İsrail hükümeti savaş suçları işlemeye devam ederken, Gazze'de soykırım yaparken, İsrail'in spor müsabakalarına katılımı engellenmeli." çağrısında bulunuyor.

Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla seslerini duyurmaya çalışan söz konusu STK'lar, La Vuelta'da İsrail takımının protesto edilmesi çağrılarını sürdürdü.