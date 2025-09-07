La Vuelta'da İsrail Protestoları Sürüyor: Galiçya Etabında Düşmeler ve 10 Gözaltı

La Vuelta'da İsrail Protestoları Sürüyor

Galiçya etabında parkura giren gösterici iki bisikletçinin düşmesine yol açtı

La Vuelta'nın bugün yapılan 15. etabı, bir kez daha İsrail karşıtı gösterilere sahne oldu. Galiçya bölgesinde başlayan eylemler, yarış parkuruna giren bir göstericinin İspanyol Javier Romo ve Belçikalı Edward Planckaert adlı iki bisikletçinin düşmesine neden olmasıyla tırmandı.

Gösteriler, 'Israel-Premier-Tech' adlı İsrail takımının La Vuelta'da yer almasına tepki olarak sürüyor. Takımın sahibi olan ve Binyamin Netanyahu’nun yakın arkadaşı olarak bilinen Sylvan Adams ile bağlantılı bu takımın varlığı, İspanya genelinde 27 Ağustos'tan bu yana düzenlenen tüm etaplarda protesto ediliyor.

Filistin yanlısı aktivistler ayrıca yarışın radyo yayınına müdahale ederek canlı yayını hackledi ve yerine müzik yayını yaptı. Yarış boyunca düzenlenen eylemler sonucunda 10 kişi kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yol kenarları ve geçtiği köyler büyük oranda Filistin bayraklarıyla donatılırken, yol üzerindeki 'Soykırımı durdurun', 'Katil İsrail', 'İsrail dışarı' ve 'Özgür Filistin' yazılı pankartlar dikkat çekti.

La Vuelta'nın 11. etabı, 3 Eylül tarihinde Bilbao'da düzenlenmiş; gösterilerin yoğunluğu ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle yarış finishi 3 kilometre kala sona erdirilmişti. Bu gelişmelerin ardından İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail takımının yarış dışı bırakılmasından yana olduğunu açıklarken, Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego ise yarış boyunca yapılan İsrail karşıtı gösterileri savundu.

Gelen baskılar sonucu 'Israel-Premier-Tech' takımı, güvenlik gerekçesiyle bisikletçilerin kıyafetlerinde yazan 'İsrail' ibaresini kaldırdı. La Vuelta, 14 Eylül'de Madrid'de sona erecek ve önümüzdeki hafta boyunca yarışın geçeceği tüm yerlerde protestoların devam etmesi bekleniyor. Bisikletçilerin son etabı olan Madrid'de büyük bir gösteri hazırlığı yapılıyor.