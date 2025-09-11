La Vuelta Valladolid'de İsrail Protestosu: Parkur Son Anda 12 km'ye İndirildi

La Vuelta Valladolid'de İsrail protestolarıyla karşılaştı

La Vuelta'nın 18. etabı Valladolid'de tekrar İsrail karşıtı gösterilere sahne oldu. Parkurun güvenlik gerekçesiyle son anda 27,5 kilometreden 12 kilometreye indirilmesi, yarışın atmosferini doğrudan etkiledi.

Parkur değişikliği ve güvenlik önlemleri

Normalde 27,5 kilometre olan "zamana karşı bireysel yarışların" yapıldığı parkur, güvenlik endişeleri nedeniyle kısaltıldı. Kent içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı; "zamana karşı bireysel yarışlara" katılan her bisikletçi motosikletli birer jandarmayla korunurken, İsrail takımına bağlı bisikletçilerin iki jandarmayla korunması

"Israel-Premier-Tech" takımının formalarındaki "Israel" yazısı, baskılar nedeniyle son iki yarışta çıkarılmıştı; ancak Valladolid'de yazının geri konulduğu görüldü.

Gösterilerin seyri ve sloganlar

İspanyollar, Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech" takımının La Vuelta'da olmasını protesto etmeye devam etti. La Vuelta'nın Valladolid ayağında her köşeye bir Filistin bayrağı asıldığı gözlendi. Belirli noktalarda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları sallayarak "Soykırımı durdurun", "Katil Netanyahu", "Bu bir savaş değil, soykırım", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Gösteriler sırasında polis bazı kişileri gözaltına aldı.

Kentten katılımcı ifadeleri

Gösterilere katılanlardan Patricia, "Çocukların ölmesini, soykırım devam etmesini istemediğimizden dolayı burada protesto ediyoruz. Filistinliler yurtlarından edilmemeli. Barış, sadece barış istiyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Jorge, "İsrail'in Gazze'de yaptıklarına tüm dünyanın karşı gelmesi, tepki göstermesi gerekir. Ukrayna'ya saldırdığı için Rusya'ya spor müsabakaları engellenirken Gazze'de soykırım yapan İsrail'e hiçbir şey yapılmaması doğru değil, buna izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

Göstericilerden Miguel ise, "Şu anda Gazze'de olanlar soykırımdır. Sivil toplumun sokaklara çıkıp bunu haykırmasından başka elinden gelen hiçbir şey yok. Ben emekli bir esnafım, sokaklara çıkıp soykırım var diye bağırıyorum." diye konuştu.

La Vuelta'nın geleceği ve yasal gelişmeler

Yoğun gösteriler nedeniyle La Vuelta, daha önce iki kez (3 Eylül'de Bilbao ve 9 Eylül'de Galiçya) bitiş çizgisinden önce sonlandırılmıştı. Yarışın 14 Eylül'de başkent Madrid'de sona ermesi planlanıyor; ancak Madrid'de beklenen büyük eylemler nedeniyle yarışın başkentte yapılıp yapılmayacağına dair endişeler sürüyor.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları ve Podemos gibi siyasi partiler halka "La Vuelta'da İsrail'e karşı seferberlik" çağrısı yaparken, Sağ görüşlü Halk Partili Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida'nin "Bence soykırım yok." açıklaması tepki çekti. Yaşanan gerginlikler nedeniyle Madrid'deki yarışlarda neredeyse bir NATO Zirvesi gibi 2 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildiği belirtildi.

Ayrıca İspanya'da La Vuelta'daki protestolarda "İsrail takımına karşı nefret suçu" işlendiği iddiasıyla Ulusal Mahkemede dava açılması için yasal girişim başlatıldığı kaydedildi.

Siyasi tepkiler ve yaptırımlar

İspanya'da İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını yürürlüğe koyuldu. Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail takımının yarış dışı bırakılmasından yana olduğunu açıklamış; Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego ise yarış boyunca yapılan İsrail karşıtı gösterileri savunmuştu.

Yarışçılardan destek mesajı

La Vuelta'nın favorileri arasında gösterilen Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard, İsrail'i protesto edenleri savunarak, "İnsanlar bunu bir sebepten yapıyor. Olanlar korkunç. Sanırım protesto edenler seslerini duyurmak istiyor, bu yüzden medyanın onlara ses vermesi gerekiyor." demişti.

Valladolid ayağında yaşananlar, La Vuelta'nın devam eden etaplarında protestoların ve güvenlik tartışmalarının merkezinde kalmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor.