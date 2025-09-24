Ladakh'ta Çatışma: Leh'deki Protestolarda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Leh'deki protestolarda güvenlik güçleriyle çatışmalarda 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Göstericiler Ladakh için eyalet statüsü ve anayasal güvence talep ediyordu.

Ladakh'ta Güvenlik Güçleri ile Protestocular Arasında Çatışma: 4 Kişi Öldü

Olayın Detayları ve Talepler

Leh kentinde düzenlenen protestolar sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan merkezli NDTV'nin aktardığına göre, ismi açıklanmayan yetkililer protestocuların Ladakh bölgesine eyalet statüsü kazandırılması ve anayasal güvence talebiyle eylem yaptığını, bu süreçte güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına almak için ateş açtığını belirtti.

Protestocular daha önce açlık grevi yapmış, bölge halkını dükkanları, okulları ve resmi daireleri kapatmaya çağırarak taleplerini duyurmaya çalışmıştı.

Ladakh, Hindistan ile Çin arasında sınır anlaşmazlıklarının yaşandığı bir bölge olarak biliniyor. Bölgenin statüsü ise Pakistan tarafından Cammu Keşmir'in bir parçası olarak görülmesi nedeniyle tartışmalı kabul ediliyor.

Olayla ilgili yetkililerden yapılan açıklamalar ve durumun gelişimi takip ediliyor.

