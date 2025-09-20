Lahey’de sığınmacı karşıtı protesto şiddete dönüştü: D66 binasına saldırı

Lahey’de sığınmacı karşıtı protesto şiddete dönüştü

Hollanda’nın Lahey kentinde, aşırı sağcı bir grubun hükümetin sığınmacı politikasının sıkılaştırılması talebiyle düzenlediği gösteri şiddete dönüştü. Olaylar Malieveld Meydanı’nda başladı ve kısa sürede kontrolden çıktı.

Çatışma ve saldırılar

Eylemciler, parlamentoya giden A12 otoyolunu kapatarak polise taş ve şişe attı; bir polis aracını ateşe verdi. Gösteride, eylemcilerin polislere saldırdığı ve kolluk kuvvetleriyle çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen gösteriyi iptal etti; buna rağmen gruptakiler şehir merkezine yürüdü. Yürüyüş sırasında eylemciler Demokratlar 66 (D66) Partisi binasına saldırarak camlarını kırdı ve bir çöp konteynerini ateşe verdi.

Polis müdahalesi ve gözaltılar

Yerel kaynaklara göre polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çok sayıda eylemci gözaltına alındı ve olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Haberde ayrıca iki foto muhabirinin eylemciler tarafından darp edildiği aktarıldı.

Yetkililerin tepkisi

Geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Lahey’de yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirdi. Schoof paylaşımında, "Eylemcilerin polis memurlarına saldırması, polis araçlarına ve D66 binasına zarar vermesi kabul edilemez. Gösteri için her zaman yer vardır, ama şiddet için asla." ifadelerini kullandı.