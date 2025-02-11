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Lapid, Netanyahu'yu Esir Takasının Askıya Alınmasında Sorumlu Tutuyor

Lapid, Hamas'ın esir takasını askıya almasını Netanyahu'nun sorumsuzluğuna bağlıyor. Esir aileleri de benzer suçlamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:20
Lapid, Netanyahu'yu Esir Takasının Askıya Alınmasında Sorumlu Tutuyor

Lapid, Esir Takasının Askıya Alınmasında Netanyahu'yu Hedef Aldı

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasını askıya almasının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından gerçekleştirilen yönetim hatalarına bağlı olduğunu ifade etti.

Netanyahu'ya Yanıt Olarak Değerlendirdi

Yerel bir radyo kanalına konuşan Lapid, Hamas'ın bu kararını, Netanyahu’nun sürekli anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesini istememesiyle bağlantılı olarak değerlendirdi. Esir takasının tek seferde uygulanması çağrısında bulunan Lapid, mevcut İsrail yönetiminin "Gazze'deki esirleri öldürmek" anlamına gelecek bir politika izlediğini belirtti.

Esir Ailelerinden Suçlamalar

Esir aileleri de Hamas'ın esir takasını askıya almasının arkasında Netanyahu'nun olduğunu savunuyor. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan esirlerden Itzik'in kardeşi Danny Algert, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle suçladı.

Anlaşmanın İkinci Aşaması Engelleniyor

Algert, anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin başlamasının birinci aşamanın şartlarından biri olduğunu ve Netanyahu'nun müzakerelere başlanmasını engelleyerek, Hamas'ın esirleri teslim etmekten vazgeçmesine yol açtığına dikkat çekti.

Hamas Tarafından Yapılan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu.

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