Lavrov, Avrasya Ülkeleri Büyükelçileriyle Güvenlik Toplantısı Yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Avrasya Güvenlik Vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrasya ülkelerinin diplomatik misyon temsilcileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, akredite olan Avrasya ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelindi.

Toplantıya Türkiye'den Katılım

Toplantıda Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de yer aldı. Lavrov, burada yaptığı açıklamalarda, Avrasya bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendirerek, Asya Pasifik bölgesinde NATO'nun tehlikeli eylemlerde bulunduğunu ve bu durumun gerginlik yarattığını ifade etti. Ayrıca, Orta Doğu'daki durumun da gerginliğini koruduğuna dikkat çekti.

Avrasya'da Yeni Güvenlik Sistemi Önerisi

Toplantıda, Avrasya'da tüm ülkelerin katılımıyla yeni bir güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiği üzerinde duruldu. Avrasya coğrafyasında istikrarın sağlanması, güvenliğin bölünmezliği ilkesinin uygulanması ve bölge devletlerinin sorunların çözüm sürecine dahil olması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Konular da Gündemde

Ayrıca, toplantıda Ukrayna krizinin çözümü ve Rusya ile ABD arasındaki diyalog gibi uluslararası konular da masaya yatırıldı.