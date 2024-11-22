Rusya: Biden Yönetimi, Trump'a Kötü Miras Bırakmaya Çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'deki mevcut Joe Biden yönetiminin, görevi devretmeden önce Donald Trump'a Ukrayna konusunda kötü bir miras bırakmaya çalıştığını ifade etti. Lavrov, "Demokratların pislik yapma çabaları bugün de gözlemleniyor." dedi.

Belarus'ta Önemli Toplantı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov'un, Belarus'un Brest kentinde bir araya geldiği belirtildi. İki bakan, yaptırımlara karşı alınacak önlemler üzerine bir bildiri ve çeşitli belgeler imzaladı. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Lavrov, Ukrayna'nın askeri tesislerine yönelik saldırılar sırasında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış “Oreşnik” balistik füzelerinin fırlatıldığını duyurdu.

Zelenskiy'ye Eleştiriler

Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu durumu korkutucu bulduğunu ve Rusya karşısında silahsız kaldığını iddia ettiğini dile getirerek, "Bu, yararlı bir sonuç. Çünkü gerçeğe daha yakın olmak, bu tehlikeyi hissetmek faydalı." ifadelerini kullandı.

Biden Yönetiminin Eylemleri ve Mirası

Biden yönetiminin eylemlerini eleştiren Lavrov, Ukrayna'ya sağlanan Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve “Storm Shadow” uzun menzilli füzelerin, saldırılarda kullanıldığına dikkat çekti. Lavrov, "Burada, bir sonraki yönetime mümkün olduğu kadar kötü bir miras bırakma unsuru var." dedi. Ayrıca, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2016'da Trump'ın göreve başlamasından önce Rus diplomatları sınır dışı ettiğini hatırlatarak, "Demokratların pislik yapma çabaları da bugün devam ediyor." şeklinde konuştu.

Nükleer Doktrin ve Belarus'un Durumu

Rusya'nın nükleer doktrinini güncellediğine dikkat çeken Lavrov, bu doktrinin içeriklerinin Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki anlaşmalarla senkronize olduğunu belirtti. Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov ise Batı'nın Belarus'a yönelik baskılarının yıkıcı eylemlerle devam ettiğini vurgulayarak, "Bu, Belarus devletinin varoluşu süresince sürmektedir." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.