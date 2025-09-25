Lavrov: Gazze'de Korkunç İnsani Felaket — İsrail'in Komşuları Güvende Değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu çerçevesindeki G20 Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde yaşananlara dikkat çekti ve bölgedeki güvenlik kaygılarını vurguladı.

BM Şartı ve uluslararası düzen vurgusu

Toplantıda BM'nin önemine işaret eden Lavrov, "BM Şartı'nda yer alan ilkelere uyulması, istisnasız tüm devletlerin barışçıl ve istikrarlı kalkınmasının anahtarı. Tüzüğün ilkelerine uyulmaması, sömürgeci hırsların bir tezahürü. Bu küresel istikrarsızlığın artmasına ve bölgesel çatışmaların çoğalmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna krizine ilişkin olarak da NATO ve Avrupa Birliği'nin rolünü eleştirerek, "NATO ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın eliyle ülkeme gerçek savaş açtı ve bu savaşa dahil oldu." dedi.

Gazze'deki insani tablo ve bölgesel güvenlik endişesi

Orta Doğu'ya ilişkin değerlendirmesinde Lavrov, Gazze'de yaşananların "benzeri görülmemiş" bir insani felaket olduğunu söyledi. Konuşmasında, "Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş korkunç insani felaket, 65 bin kişinin hayatına mal oldu. Bölgede görev yapan BM çalışanları, ölen sayısının on kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini söylüyor. İsrail'in hiçbir komşu ülkesi, kendini güvende hissedemiyor." ifadelerine yer verdi.

G20'nin ekonomik önceliği ve çok kutuplu dünya

Lavrov, tek taraflı yaptırımların, tarife savaşlarının ve DTÖ normlarının ihlalinin küresel ekonomi için tehdit oluşturduğunu belirtti ve bu uygulamaların insan hayatını olumsuz etkilediğini vurguladı. BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün artan rolünün çok kutuplu bir dünya düzenine işaret ettiğini söyledi.

Ayrıca, Küresel Güney ve Doğu'nun IMF ile Dünya Bankası'ndaki rolünün artırılmasını öngören anlaşmaların uygulanması gerektiğini belirten Lavrov, "G20'nin, BM ve BM Güvenlik Konseyinin yetkileri aleyhine askeri siyasi konuların çözüm sürecine karışmadan, ekonomik konulara odaklanması gerekiyor." dedi.