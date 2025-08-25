DOLAR
Lavrov: Putin-Zelenskiy Zirvesi Ancak Gündem Hazırsa Mümkün

Lavrov, NBC News'e verdiği röportajda Putin ile Zelenskiy görüşmesinin ancak zirve için gündem hazır olduğunda mümkün olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:49
Rusya Dışişleri Bakanı NBC News röportajında görüşmelerin şartlarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, ABD merkezli NBC News'e verdiği röportajda, "Putin, Zelenskiy ile ancak bir zirve için gündem hazır olduğunda görüşmeye hazır fakat bu gündem şu anda kesinlikle hazır değil." dedi.

Lavrov, Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a İstanbul'da bu yıl yapılan 3 turluk görüşmeleri anımsatarak müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını belirttiğini aktardı.

Lavrov, iki liderin bir araya gelmesi için zirvelerin "çok iyi hazırlanması" gerektiğini vurguladı ve İstanbul'daki heyetlerin seviyesinin yükseltilmesini önerdiklerini söyledi.

Son müzakerelere ilişkin detaylarda Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya çalışma grupları oluşturulmasını önerdiğini ancak buna henüz yanıt alınamadığını belirtti.

Lavrov, Zelenskiy'nin acil önceliğinin Putin ile görüşmek olduğunu söylemesini "oyun" olarak nitelendirerek, ABD'deki toplantıya katılan Ukraynalı ve Avrupalı aktörlerin Alaska'da Trump ile Putin arasında konuşulan güvenlik meselesini "çarpıtmaya" çalıştıklarını savundu.

Bakan ayrıca, Alaska'da Putin ile Zelenskiy görüşmesinin direkt gündeme gelmediğinin altını çizdi.

2022'de savaşın başlamasının hemen ardından İstanbul'da yapılan görüşmelerde taslak ilkelerin iki ülke tarafından paraflandığını hatırlatan Lavrov, bu görüşmeler hakkında aynı mesajı yineledi.

Lavrov ayrıca, tarafların 2022'deki İstanbul görüşmelerinde olası anlaşmayı müzakere ettiklerini ancak dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bunu "engellediğini" savundu.

