Lazkiye'de Meydana Gelen Patlamada 3 Ölü, 12 Yaralı

Suriye'nin Lazkiye ilinde, Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlama büyük yankı uyandırdı. Resmi haber ajansı SANA tarafından bildirilen olayda, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Patlama sırasında 3 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın ardından arama kurtarma çalışmaları bölgede devam ederken, yetkililer olayın detaylarını araştırmaya başladı.

Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, enkazdan bir çocuğu kurtardı.

Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, enkazdan bir çocuğu kurtardı.