DOLAR
39,83 -0,04%
EURO
46,95 -0,33%
ALTIN
4.269,11 -0,25%
BITCOIN
4.293.413,51 1,92%

Lazkiye'de Orman Yangını: Afet Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Suriye'nin Lazkiye kentinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bakan Salih, durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 18:16
Lazkiye'de Orman Yangını: Afet Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Suriye'nin Lazkiye Kentinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını meydana geldi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilileri, sabah saatlerinde yangının Kastal Maaf, Basit, Murtlu, Zinzif, Haffe, Belluran, Salihiyye ve Nsibin köylerini etkilediğini bildirdi.

Yangınla Mücadele Zorlukları

Bölgenin engebeli yapısı, orman içindeki yollarda belirgin şerit ve yangın uyarı işaretlerinin olmaması, su kaynaklarının uzakta bulunması gibi geçiştiren faktörler, yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, savaş kalıntıları ve mayınların da bu duruma eklenmesiyle, müdahale oldukça güç hale geldi.

Aciliyet ve Müdahale

Durumla başa çıkabilmek için, farklı illerden takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Suriye Afet ve Acil Durumlar Bakanı Raid Salih, ülkenin resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, yangınların artan rüzgar ve sıcaklıkla daha geniş alanlara yayıldığını belirtti.

Bakan Salih, yangınların kontrol altına alınması amacıyla acil takviye ekipler ve müdahale araçlarının bölgeye gönderildiğini ifade etti. Yangın söndürme ekiplerinin engebeli arazi ve yetersiz orman yolları gibi zorluklarla mücadele etmekte olduğunu vurguladı.

Devlet Koordinasyonu

Bakanlık olarak yangınlara anlık müdahale edildiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Salih, halkın güvenliğini sağlamak ve orman örtüsünü korumak amacıyla tüm devlet kurumlarıyla koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan, Suriye'nin Lazkiye kırsalında devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay Yayladağı ilçesinden de görülebilmektedir.

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı. Devam eden...

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı. Devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafında bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülebiliyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı. Devam eden...

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı. Devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafında bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin'de 44. Kafkasör Festivali Boğa Güreşleriyle Şenleniyor
2
İzmir Buca'da Orman Yangını: Hızla Müdahale Ediliyor
3
Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Lazkiye'de Orman Yangını: Afet Bakanı Açıklamalarda Bulundu
5
ASELSAN'ın YILDIRIM-100 Sistemi Etkinlik Testlerini Başarıyla Tamamladı
6
İzmir Ödemiş'teki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
7
Yeniden Refah Partisi'nden Leman Dergisine Sert Tepki

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı