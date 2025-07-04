Lazkiye'de Orman Yangını: Afet Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Suriye'nin Lazkiye Kentinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını meydana geldi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilileri, sabah saatlerinde yangının Kastal Maaf, Basit, Murtlu, Zinzif, Haffe, Belluran, Salihiyye ve Nsibin köylerini etkilediğini bildirdi.

Yangınla Mücadele Zorlukları

Bölgenin engebeli yapısı, orman içindeki yollarda belirgin şerit ve yangın uyarı işaretlerinin olmaması, su kaynaklarının uzakta bulunması gibi geçiştiren faktörler, yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, savaş kalıntıları ve mayınların da bu duruma eklenmesiyle, müdahale oldukça güç hale geldi.

Aciliyet ve Müdahale

Durumla başa çıkabilmek için, farklı illerden takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Suriye Afet ve Acil Durumlar Bakanı Raid Salih, ülkenin resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, yangınların artan rüzgar ve sıcaklıkla daha geniş alanlara yayıldığını belirtti.

Bakan Salih, yangınların kontrol altına alınması amacıyla acil takviye ekipler ve müdahale araçlarının bölgeye gönderildiğini ifade etti. Yangın söndürme ekiplerinin engebeli arazi ve yetersiz orman yolları gibi zorluklarla mücadele etmekte olduğunu vurguladı.

Devlet Koordinasyonu

Bakanlık olarak yangınlara anlık müdahale edildiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Salih, halkın güvenliğini sağlamak ve orman örtüsünü korumak amacıyla tüm devlet kurumlarıyla koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan, Suriye'nin Lazkiye kırsalında devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay Yayladağı ilçesinden de görülebilmektedir.

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı. Devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafında bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülebiliyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı. Devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafında bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülebiliyor.