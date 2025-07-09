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Lazkiye'deki Orman Yangınları 7 Gündür Kontrol Altına Alınamıyor

Lazkiye'de 7 gündür süren orman yangınları, etkili rüzgarlarla genişlemeye devam ediyor. Türkiye, Ürdün ve Lübnan ekipleri müdahalede bulunuyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 17:51
Lazkiye'deki Orman Yangınları 7 Gündür Kontrol Altına Alınamıyor

Lazkiye'de Orman Yangınları 7 Gündür Sürüyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 7 gün önce başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Yangının Etkisi

Yangın, Bayırbucak'taki Kartal ve Zahiye Dağları ile 45 Tepe çevresinde etkili olmaya devam etmekte ve henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Yangına, sivil savunma ve itfaiye ekipleri yanı sıra, Türkiye, Ürdün ve Lübnan’dan gönderilen hava araçlarıyla müdahale edilmektedir.

Yangının Yayılması

Bölgedeki geniş çaplı yangın 3 Temmuz'da başlamış olup, Kastal Maaf, Kantara, Mezra, Beyt Mılık, Fırınlık ormanları ve Murtlu köyleri en çok etkilenen yerler arasında yer almaktadır.

Gözaltılar ve Zarar

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, dün yaptığı basın açıklamasında, yangınlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen birden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Lazkiye Valisi Muhammed Osman ise 3 Temmuz'dan bu yana 14 bin dönümden fazla tarım ve orman alanının zarar gördüğünü belirtti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 7 gün önce başlayan orman...

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 7 gün önce başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Bayırbucak'taki Kartal ve Zahiye Dağları ile 45 Tepe çevresinde etkili olan yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 7 gün önce başlayan orman...

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 7 gün önce başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Bayırbucak'taki Kartal ve Zahiye Dağları ile 45 Tepe çevresinde etkili olan yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

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