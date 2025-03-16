Lazkiye'deki Patlamada Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Suriye'nin batısında yer alan Lazkiye ilinin Raml Mahallesi'nde dün gerçekleşen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) tarafından yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybedenler arasında 5 kadın ve 5 çocuk bulunuyor.

Yaralananların sayısının ise 18 olduğu bilgisi paylaşıldı ve yaralıların tedavileri devam ediyor. Patlamanın, savaş kalıntılarının yol açtığı bir olay olduğu bildiriliyor.

Patlamanın ardından yıkılan binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.