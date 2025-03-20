Leavitt Yumurta Fiyatlarını Biden'a Bağladı

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, artan yumurta fiyatlarını eski Başkan Biden'ın eylemleriyle ilişkilendirdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:05
Leavitt Yumurta Fiyatlarını Biden'a Bağladı

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Yumurta Fiyat Artışını Eski Başkan Biden’a Bağladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, artan yumurta fiyatlarıyla ilgili olarak eski ABD Başkanı Joe Biden'ı suçladı. Leavitt, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Biden yönetiminin uygulamalarının bu durumu tetiklediğini öne sürdü.

İtlaf Edilen Tavuklar ve Fiyat Artışı

Leavitt, geçmişte ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Biden yönetiminin ithal ettiği yaklaşık 8 milyon tavuğun itlaf edildiğini belirtti. Bu durumun arz sıkıntısına yol açtığını ve sonuç olarak yumurta fiyatlarının yükseldiğini ifade etti.

Leavitt, "Yumurta krizi Biden'ın krizidir." diyerek, Trump ve ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in bu krizi düzeltme yeteneğine sahip olduğunu savundu.

Biden’a Yönelik Suçlamalar ve Çözüm Çabaları

Eski Başkan Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda artan yumurta fiyatları için Biden'ı suçlayarak, fiyatların düşürülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

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