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Lefkoşa Mevlevi Müzesi Türkiye’nin Desteğiyle Yeniden Açıldı

KKTC'de Lefkoşa Mevlevi Müzesi, Türkiye'nin katkılarıyla yenilenerek tekrar hizmete girdi. Tören, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 00:13
Lefkoşa Mevlevi Müzesi Türkiye’nin Desteğiyle Yeniden Açıldı

KKTC’de Lefkoşa Mevlevi Müzesi Yenilendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan Lefkoşa Mevlevi Müzesi, Türkiye’nin değerli katkılarıyla yenilendi ve tekrar hizmete açıldı.

Açılış töreni, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile birlikte KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında başlatılan yenileme çalışmaları sonucunda açılış etkinliği düzenlendi.

Önemli İsimler Törende Bir Araya Geldi

Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve çok sayıda milletvekili, bürokrat ile vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar'dan Vurgu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, tarih ve kültürün yaşatılması hedefinde atılan adımların, halkın manevi değerlerine ve bu topraklardaki mücadeleye önemli katkılar sağladığını ifade etti. Tatar, “Bu yapılar bizim maneviyatımız, tarih ve kültürümüzdür. Geçmişten gelen zenginliklerimizdir” dedi.

TİKA'nın Katkıları

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, KKTC'de yürütülen projelerin, ülkede yaşayan insanlara, kültüre ve tarihi mirasa ışık tutmayı amaçladığını belirtti. Kayalar, Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin yenilenme sürecinin sadece geçmişe ait bir hatıra değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak yaşayan bir miras olduğunu vurguladı.

Açılış Kurdelası Kesildi ve Müzeyi Ziyaret Edildi

Konuşmaların ardından, Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Davetliler, müzeyi gezme imkanı buldu.

Açılış etkinliği, bir ney dinletisi ile sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Mevlevi Müzesi, Türkiye'nin katkılarıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Mevlevi Müzesi, Türkiye'nin katkılarıyla yenilerek tekrar hizmete açıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile çok sayıda milletvekili, bürokrat ve vatandaş katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Mevlevi Müzesi, Türkiye'nin katkılarıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Mevlevi Müzesi, Türkiye'nin katkılarıyla yenilerek tekrar hizmete açıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile çok sayıda milletvekili, bürokrat ve vatandaş katıldı.

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