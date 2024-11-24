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Lena Chamamyan İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Suriyeli sanatçı Lena Chamamyan, CRR Konser Salonu'nda müzikseverlere keyif dolu bir gece yaşattı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 00:29
Lena Chamamyan İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Suriyeli şarkıcı Lena Chamamyan İstanbul'da sahne aldı

Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne alan Chamamyan, caz, folk, oryantal, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerinden oluşan zengin repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim sundu.

Konsere Arapça Bir Şiirle Başladı

Konsere başlarken dinleyicilere "Hoş geldiniz" diyen Chamamyan, ilk olarak Filistinli yazar ve şair Ahlam Bsharat'ın bir şiirini Arapça seslendirdi.

Filistin'in Gerçek Yüzü

Chamamyan, savaşla ilgili sadece üzücü şeylerin düşünüldüğünü belirterek, "Filistin, sadece savaştan bahsetmekten çok daha güzel ve canlıdır. Filistin'de, Levant'ta, Biladü'ş-Şam'da dans ederiz. Sinirlendiğimizde dabke dansını yaparız. Bu, direnişin bir işareti haline gelen dans biçimlerinden biridir," dedi.

Sanatın Gücü

Suriye'de yaşanan iç savaş sırasında aldığı eleştirilere rağmen, müziğin öneminin altını çizen Chamamyan, "Hikayelerimizi anlatmamız, aşk ve hayat hakkında konuşmamız, şarkı söyleyerek, müzik ve sanat yaparak mümkün. Sanatçılar asla boykot edilmemeli. Benim yapmak istediğim şey, sizinle hikayeler anlatmaya devam etmek," ifadelerini kullandı.

Konserde Seslendirilen Parçalar

Konserde Chamamyan'a piyanoda Alaedine Ben Fguira, basgitarda Pierre Thomas, davulda Merouane Slimani, kemanda Kais Siala, perküsyonda Wassim Derbel ve kanunda Hend Zouari eşlik etti. Şarkıcı, "Le Beirut", "Sareri Hovin Mernem", "Yumma Lala", "Seher", "Hovarek", "Ya Msafere" ve "Hawwell Ya Ghannam" gibi sevilen parçalarını dinleyicileriyle buluşturdu.

Türkçe Bir Performansla Bitirdi

Konserin sonunda sahneye çıkan davulcuyla birlikte "Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya" şarkısını Türkçe seslendiren Chamamyan, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser...

Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonunda İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser...

Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonunda İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

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