Lewotobi Laki-Laki Yanardağı Yeniden Kül Püskürttü

Endonezya'da Kül Fırtınası: Lewotobi Laki-Laki Yanardağı Yeniden Patladı

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, 4 Kasım'daki yıkıcı patlamasının ardından bugün yeniden harekete geçti. Bu durum, bölgedeki volkanik aktiviteyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yanardağ 9 Kişinin Hayatına Mal Olmuştu

Yanardağ, 4 Kasım'da gerçekleşen patlamada 9 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bu günkü patlama ile birlikte yanardağın püskürttüğü külün yüksekliği 9 kilometreye kadar ulaştı. Bu ani faaliyeti takip eden Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi Başkanı Hadi Wijaya, basına açıklamalarda bulundu.

Can Kaybı Yok, Ancak Alarm Seviyesi Yükseldi

Wijaya, bugün üç kez kül püskürten yanardağda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Ancak endişeler devam ediyor. Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle en yüksek alarm durumu olan '4. seviye' uyarısı yaptı ve 2 bin 600'den fazla aileyi kalıcı tahliye etmeleri konusunda uyardı.

Pasifik Ateş Çemberi Üzerindeki Aktif Yanardağlar

Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen alanda yer alan 130 aktif yanardağ ile bilinmektedir. Bu durum, bölgedeki volkanik hareketliliğin sıklığını artırmakta ve yerel halkı tehlikeye atmaktadır.