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LGS 2023: Merkezi Sınav Başladı!

2023 LGS merkezi sınavı, 1 milyon 10 bin 916 öğrenciyle 973 merkezde gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 10:08
LGS 2023: Merkezi Sınav Başladı!

LGS Kapsamında Merkezi Sınav Heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı. Sınav, iki oturum halinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda gerçekleştiriliyor.

Sınav Saatleri ve Oturumlar

İlk oturum, saat 09.30'da başlarken, 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayarak 12.50'de tamamlanacak.

Yurt Dışı Uygulamaları

Yurt dışında, 13 sınav merkezinde ve 37 salonda sınav gerçekleştiriliyor. Toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin katılacağı sınavda görme engelli 105 ve az gören 299 öğrenci için özel tedbirler alındı. Ayrıca, özel durumları nedeniyle 199 öğrenci evde veya hastanede sınava girebilecek.

Otuzlar Arası İhtiyaç Molası

İlk oturumda sözel alanlardan toplam 50 soru sorulacak ve öğrencilerde 75 dakika yanıtlama süresi olacak. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sunulacak ve bu alanda 80 dakika süre verilecek. Bu iki oturum arasında 45 dakikalık bir mola ile öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilecek.

Veliler Destek İçin Yanlarında

Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, sabah erken saatlerde okula gelerek heyecanla girişlerin başlamasını beklediler. Görevliler tarafından yapılan uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı. Bazı veliler, çocuklarını yalnız bırakmayarak sınav süresince okul önünde beklemeyi tercih etti.

Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere...

Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere...

Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

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