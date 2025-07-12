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LGS birincisi imam hatipli öğrenciler ÖNDER'de buluştu

LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan imam hatipli öğrenciler, ÖNDER'de düzenlenen programda duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 17:08
LGS birincisi imam hatipli öğrenciler ÖNDER'de buluştu

LGS Birincisi İmam Hatipli Öğrenciler ÖNDER'de Buluştu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan imam hatipli öğrencileri bir araya getirdi. Dernek Genel Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, öğrencilerin bu başarısını kutlayarak, ülke için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Abdullah Ceylan: "Eğitimde Çift Kanatlı Gelecek"

Ceylan, gençlerin elde ettiği başarıların hem sevinç hem de gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Sizler çok daha büyük başarılarla ülkemizi daha ileriye taşıyacaksınız. İmam hatipler, gençlerimizi çift kanatlı bireyler olarak yetiştiriyor. Bu okullardan hain çıkmaz, ülkemiz için emek veren, gayret eden gençler yetişiyor," dedi.

Ceylan, ayrıca, LGS tercih süreçleri için yapay zeka destekli imamhatiprehberi.com adlı bir tercih robotu geliştirdiklerini duyurdu.

Öğrenciler Duygularını Paylaştı

Programda, 500 tam puan alan ve dereceye giren öğrenciler, duygularını dile getirdiler. Başarı hikayesini paylaşan Muhammed Kayra Candır, “Sene başından beri hedefim tam puan yapmaktı. Bunun için çok çalıştım, başardım,” dedi.

Bir diğer öğrenci Raşid Harun Bağcı ise, ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, “Bence bu yolda en önemli şey istikrardır, azimli bir şekilde ilerlersek her şeyi başarabileceğimizi görüyorum,” ifadelerini kullandı.

Rana Ece, “Bu süreçte azim, hedef ve amaç olunca, bunun üzerine çalışınca isteyip de yapamayacağımız bir şey yok,” dedi. Mustafa Salih Dilli ise, yılın başından beri hedefinin belli olduğunu vurgulayarak, düzenli bir şekilde çalıştığını söyledi.

Ödül Töreni ve Programın Sonu

Törende, birinci olan ve dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeler takdim edildi. Program, dernek yönetimi, öğrenciler ve ailelerinin fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan ve dereceye giren bazı imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi. ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, Derneğin Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşma yaptı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan ve dereceye giren bazı imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi. ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, Derneğin Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşma yaptı.

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