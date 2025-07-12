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LGS'de Tam Puan Alan Öğrenci, Vefat Eden Amcasının Hayalini Gerçekleştiriyor

Ensar Salim Kesekci, LGS'den 500 tam puan alarak vefat eden amcasının hayalini gerçekleştirmek için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 15:53
LGS'de Tam Puan Alan Öğrenci, Vefat Eden Amcasının Hayalini Gerçekleştiriyor

Nevşehir'de Başarı Hikayesi

Nevşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ensar Salim Kesekci, trafik kazasında hayatını kaybeden amcası uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeye kararlı.

Büyük Bir Hedef: Uçak Mühendisliği

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Kesekci, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak bu başarıyı elde etti. Üç yıldır kentteki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan Kesekci, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen Baykar Fen Lisesi'nin Yetenek Sınavı'na da katılarak uçak mühendisi olma hedefini daha da ileri taşıyor.

Amcasının Anısına

Kesekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefine ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalıştığını belirtti. Amcası Tarık Kesekci'nin Baykar'da uçak mühendisi olduğunu ve vefat ettiğini hatırlatan Ensar, onun gibi bir mühendis olma motivasyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Amcasının yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istediğini dile getiren Kesekci, "Bu yüzden özellikle Baykar Fen Lisesi'ne girmek istiyorum. Bu amaç için çok çalıştım. Yıl boyunca okuldan geldikten sonra kısa bir dinlenmenin ardından çalışmaya başlıyordum. Gece yatmadan bir saat öncesine kadar derslerimle ilgileniyordum. Amcam gibi iyi bir mühendis olarak ülkeme katkıda bulunmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Aile Desteği

Baba Mustafa Kesekci, oğlunun ilkokuldan beri sistemli ve disiplinli bir öğrenci olduğunu vurguladı. Oğlunun sınav senesinde öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sıkı bir çalışma temposuna girdiğini belirten Kesekci, sonucu aldıktan sonra mutluluklarını paylaştı.

Nevşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ensar...

Nevşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ensar Salim Kesekci, trafik kazasında hayatını kaybeden amcası uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Nevşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ensar...

Nevşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ensar Salim Kesekci, trafik kazasında hayatını kaybeden amcası uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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