LGS Merkezi Sınavı Tamamlandı, Sonuçlar 11 Temmuz'da Açıklanacak

LGS Merkezi Sınavı Sona Erdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu, 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Sınavın cevap anahtarının bugün yayımlanması beklenirken, sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak.

Sınav Detayları

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda ve 37 salonda gerçekleştirildi. Sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı ve bu oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi, din kültürü, ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinden 50 soru sorularak 75 dakika verildi.

İkinci oturum ise 11.30'da başlayarak matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru için 80 dakika süre tanındı. Sınav 12.50'de tamamlandı ve tüm oturumlar sona ermiş oldu.

Öğrencilerden İlk Yorumlar

Sınavdan çıkan öğrenciler, heyecanla velileriyle buluştu. Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava giren Berkay Eken, sınavın çok iyi geçtiğini ve 470 puan ve üstünü beklediğini ifade etti. Eken, “Bir yıl boyunca çok çalıştım, günde 500 soru çözdüm” dedi. Annesi Şerife Eken ise, “Gece gündüz çalıştı, hiç uyumadı. Başarılı olursa ona laptop alacağım” şeklinde konuştu.

Sınava koltuk değnekleriyle katılan Ecem Işık da, bazı derslerde zorlandığını ancak genel anlamda sınavın iyi geçtiğini belirtti. İyi bir liseyi kazanma hedefinde olduğunu vurgulayan Işık, “Bol bol kitap okuyacağım ve yeni diller öğreneceğim” dedi.

Sınav Sonuçları ve Süreç

Sınavın cevap anahtarı bugün bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Öğrenciler, talep etmeleri halinde soru kitapçıklarına da yarın ulaşabilecek. Sınav sonuçları değerlendirilirken, her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları üzerinden ham puanlar hesaplanacak. Sınav sonuç belgeleri ise öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri, yerel yerleştirme ile belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava giren öğrencileri bekleyen veliler, sınavdan çıkan öğrencileri bir süre alkışlayarak destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava giren öğrencileri bekleyen veliler, sınavdan çıkan öğrencileri bir süre alkışlayarak destek verdi.