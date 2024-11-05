LGS Sınav Tarihi Belirlendi

LGS Kapsamındaki Merkezi Sınav Tarihi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağını duyurdu.

Üzerine Eklenen Detaylar

Bakanlıktan gelen açıklamada, bu yıl sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için belirlenen merkezi sınav tarihinin netleştiği ifade edildi. LGS sınavında yer alacak olan tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları ve öğretim programlarında bulunan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak.

Buna ek olarak, yeni uygulamanın, önceki sınavlardan farklı bir yapıda olmayacağı belirtildi. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.