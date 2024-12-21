Liam Cunningham: 'Sesimi Yükseltmek Zorundayım, Adaletsizlik Var'

İrlandalı Aktör Liam Cunningham'dan Gazze İçin Gündem Yaratan Açıklamalar

63 yaşındaki İrlandalı aktör ve aktivist Liam Cunningham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında sesini yükseltmekten geri durmayacağını açıkladı. "Susmak gibi bir seçeneğim yok, sesimi yükseltmek zorundayım. Ortada bir adaletsizlik var, üzerlerine tonlarca bomba atılan insanlar var..." dedi.

"Game of Thrones" dizisindeki Davos Seaworth rolü ile tanınan Cunningham, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki mevcut duruma dikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor ve Filistin halkının yanında Milli Eğitim Bakanlığı Islamabad müdürlük yeri olan protestolara katılıyor.

Adaletsizlik Karşısında Sessiz Kalmak Mümkün Değil

Cunningham, İstanbul'da katıldığı "15. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, çocukluk yıllarında işçi babasının maruz kaldığı kötü muameleleri hatırlayarak, "Her haksızlık gördüğümde sesimi yükseltmeye söz verdim" ifadelerini kullandı.

Aktör, "Çok kolay bir hayatım olabilirdi. Başarılı olmaktan yararlanabilirdim ama vicdanım buna izin vermezdi" diyerek, Gazze'deki durumu ele alarak, "Sesimi yükseltmek zorundayım. Eğer kariyerim için bu güzel insanlara verilen zarardan daha fazla endişeleniyorsam, bu benim insanlığım hakkında pek bir şey söylüyor demektir" ifadelerini kullandı.

İşgal ve Adaletsizlik Üzerine Düşünceler

Cunningham, İrlanda'nın 700 yılı aşkın süredir İngiliz yönetimi altında yaşadığını hatırlatarak, bu deneyime istinaden işgalin kabul edilemez olduğunu belirtti. "İşgal, ırk ayrımcılığı ve insanlığa karşı suçlar içeriyor. Gazzelilere yapılanlar bunun bir örneği" dedi.

Topluma Sesleniş: Daha Fazla Cesaret Gerek

"Sesimi yükselttiğim için beni sokakta mı vuracaklar?" diyerek, adaletsizliğe karşı sessiz kalmanın cesaretsizlik olduğunu vurguladı. "Beni daha çok rahatsız eden, sesini çıkarmayanların cesaretsizliği" ifadelerini kullandı.

Cunningham'dan Dünyaya Sözler: 'Sesinizi Yükseltin'

İsrail'e ateşkes çağrısında bulunan ünlü oyuncu, "Henüz sesinizi yükseltmediyseniz lütfen sesinizi yükseltin, bu cinayetler durmalı" diyerek dünyada artan adaletsizliklere dikkat çekti. Ayrıca, belgesel yapımının önemine vurgu yaparak, "Belgeseller, gördüğünüz dünyanın perdelerini açıyor. Toplumun bir aynasıdır" açıklamasında bulundu.

Türkiye’ye Övgüler

Cunningham, Türkiye'deki hayranlarının kendisine gösterdiği sıcak ilginin şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Türkiye'de bir film yapmayı çok isterim. İstanbul tarihi ve kozmopolitliği ile harika bir şehir" ifadelerini kullandı.

Son olarak genç oyunculara tavsiyelerde bulunan Cunningham, "Kalbinizin sesini dinleyin, hikayelerinizi anlatın. Tarih, en çok hikaye anlatıcılarının kaleminde yaşar" dedi.