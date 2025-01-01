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Libya, 2025'te Hac İbadiyeti İçin Masrafları Üstleniyor

Libya, 2025'te hac yapacak vatandaşlarının tüm masraflarını üstleneceğini duyurdu. Hacı adaylarına toplam maliyet 8,700 dolar.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 17:57
Libya, 2025'te Hac İbadiyeti İçin Masrafları Üstleniyor

Libya'dan Hac İçin Tarihi Destek

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 2025 yılında hac ibadetini gerçekleştirecek Libyalıların masraflarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Bu karar, ülkenin dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşları için büyük bir destek niteliği taşıyor.

Hac ve Umre Komisyonu ile Toplantı

Dibeybe, Hac ve Umre Komisyonu ile yaptığı toplantıda, hacı adaylarının finansal yüklerinin devlet tarafından üstlenileceğini duyurdu. Libya'da hac ibadeti için gerekli olan toplam masrafın bir hacı adayı için 50 bin dinar (yaklaşık 8 bin 700 dolar) civarında olduğunu belirtti.

Ayrıca, arzu eden Libyalıların kendi masraflarını üstlenebileceklerini ekledi. Bu açıklama, Libya'nın ekonomik zorluklarına rağmen, dinî sorumlulukların yerine getirilmesine yönelik olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hac Kontenjanı ve Planlama

Libya Hac ve Umre Komisyonu, 2025 yılında toplamda 7 bin 800 Libyalı vatandaşın kutsal topraklara gitmesinin planlandığını duyurdu. Bu fırsat, birçok Libyalı için yıllardır beklenen bir hayal olma niteliği taşıyor.

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