Libya Başbakanı Dibeybe, Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ikili görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması üzerinde duruldu. Dibeybe ve Şara, ayrıca Libya'daki Suriyelilerin statüsünün düzenlenmesi amacıyla Libya-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin faaliyete geçirilmesi konusunda mutabakata vardılar.

Görüşmede, Dibeybe’nin ülkesinin Suriye halkına ve istikrarına verdiği desteğin devam ettiğini ifade ettiği kaydedildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (solda), 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (sağda) ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (solda), 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (sağda) ile bir araya geldi.