Libya Başbakanı: Rus Kuvvetlerinin Ülkemize Gelişi Kabul Edilemez

Libya Başbakanı, Rus Kuvvetlerinin Ülkeye Gelişini Reddetti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Suriye’den herhangi bir Rus kuvvetinin ülkesine gelmesi durumunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu açıklama, Trablus’ta düzenlenen Medya Günleri forumu etkinliği sırasında yapıldı.

Dibeybe'nin Açıklamaları

Dibeybe, forumda yer alan diyalog oturumunda AA ve TRT gibi uluslararası medya organlarının katkısıyla gerçekleşen çalışmalara da değindi. Söz konusu açıklamalarda, bazı uluslararası medya kuruluşlarının Suriye'den Libya'nın doğusuna giden Rus kuvvetlerinin varlığına dair ortaya çıkan iddialar hakkında bilgi verdi.

Başbakan, durumu şu şekilde değerlendirerek, "Suriye’den herhangi bir Rus kuvvetinin ülkesine gelmesi kabul edilemez. Hiçbir Libya vatandaşı bir yabancı gücün ülkesine gelip hegemonya kurmasını kabul etmeyecek. Tabi, bazı devletlerle eğitim ve tatbikat gibi konularda anlaşmalarımız mevcut, ancak izinsiz bir şekilde Libya’ya gelinmesini asla kabullenemeyiz. Bu durumda savaşmak zorunda kalabiliriz. Libya’nın uluslararası bir savaş meydanı olmasını istemiyoruz," dedi.

Wall Street Journal'ın Raporu

Wall Street Journal'da çıkan haberlere göre, ABD ve Libyalı yetkililer, Rusya'nın Suriye'de Baas rejiminin çöküşü sırasında üslerinden gelişmiş askeri teçhizatlarını çekip Libya'ya sevk ettiğini ifade etti.

Trablus Medya Günleri Forumuna Katılım

Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Velid el-Lafi, forumda yer alan yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının stantlarının olduğunu belirtti. Lafi, AA ve TRT gibi büyük kurumların hazırladığı 15’in üzerinde atölye çalışmasına da dikkat çekerek, Libya'nın çeşitli bölgelerinden gelen 70 medya mensubu ve gazetecilik bölümü öğrencisinin bu etkinlikten yararlandığını vurguladı.