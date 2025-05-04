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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Almanya'daki Tedavisinin Ardından Ülkesine Döndü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Almanya'daki tedavisinin ardından ülkesine döndü ve resmi bir karşılama töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 18:25
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Almanya'daki Tedavisinin Ardından Ülkesine Döndü

Menfi Ülkesine Geri Döndü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, yurt dışındaki tedavisinin ardından Libya'ya döndü. Bu dönüş, ülkesinde önemli bir gelişme olarak karşılandı.

Resmi Karşılama Töreni

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Menfi için Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen resmi karşılama töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Törende başbakan Abdulhamid Dibeybe ve çok sayıda Libyalı yetkili de yer aldı.

Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

Başkan Menfi'nin, nisan ayı ortasında yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle tedavi için Almanya'ya gittiği duyurulmuştu. Bu süreçte Merfi'nin sağlık durumu merakla takip edildi.

Menfi'nin dönüşü, Libya'da siyasi istikrarın sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin (solda) yurt dışındaki tedavisinin ardından...

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin (solda) yurt dışındaki tedavisinin ardından ülkeye döndüğü belirtildi. Menfi için Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Menfi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin (ortada) yanı sıra çok sayıda Libyalı yetkili tarafından karşılandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin (solda) yurt dışındaki tedavisinin ardından...

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin (solda) yurt dışındaki tedavisinin ardından ülkeye döndüğü belirtildi. Menfi için Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Menfi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin (ortada) yanı sıra çok sayıda Libyalı yetkili tarafından karşılandı.

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