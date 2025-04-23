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Libya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Trablus'taki etkinlikte çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Eğlence ve Uygunlukla Kutladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:10
Libya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Libya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Heyecanı

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinliğe, Türkiye ve Libya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlandı.

Önemli Konuşmalar

Etkinlikte Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Müsteşarı Doğukan Arda Ülgen ve YEE Trablus Koordinatör Vekili Yalçın Doğan konuşma yaptı. Doğan, konuşmasında, “Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün siz dünya çocuklarına armağan ettiği gündür. Gününüz kutlu olsun.” diyerek çocuklara seslendi.

Büyükelçilik Müsteşarı Ülgen de etkinliğe katılan çocuklara 23 Nisan'ın önemini anlatarak, “Atatürk'ün bu özel günü çocuklara ithaf etmesi, çocukların sadece bugünün değil, yarının da mimarları olduğuna inancının en güçlü göstergesidir.” dedi. Ülgen, 23 Nisan'ın barışın, kardeşliğin ve geleceğe duyulan umudun simgesi olduğunu vurguladı.

Kültürel Bağları Güçlendiren Bir Etkinlik

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çeşitli eğlenceler de yer aldı. Palyaço gösterisi ve koro halinde şarkılarla çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Ülgen, “Bugün aramızda bulunan Libyalı öğrencilerimiz ve değerli hocalarımızla bu anlamlı günü paylaşmak, Türkiye ve Libya halkları arasındaki dostluk ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ayrıca, TİKA Trablus Koordinatörü Ali Süha Bacanakgil, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay İlkay Beril Aydemir, İçişleri Müşaviri Jandarma Albay Muhammed Sever ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yetkilileri de katıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Libya'nın başkenti Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklar için etkinlik düzenledi. YEE binasında düzenlenen etkinlikte Türk yetkililer, Libyalı ve Türk çok sayıda çocuk ve öğrenciyi kapıda karşıladı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Libya'nın başkenti Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklar için etkinlik düzenledi. YEE binasında düzenlenen etkinlikte Türk yetkililer, Libyalı ve Türk çok sayıda çocuk ve öğrenciyi kapıda karşıladı.

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