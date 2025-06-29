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Libya'da Görevli Pilot Albay İsmail Haldun Maden Kalp Krizi Nedeniyle Şehit Oldu

Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden, Libya'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. MSB'den taziye mesajı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 15:28
Libya'da Görevli Pilot Albay İsmail Haldun Maden Kalp Krizi Nedeniyle Şehit Oldu

Libya'da Görevli Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da görev yapan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in kalp krizi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan Yapılan Açıklama

Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in geçirdiği kalp krizi sonrasında derhal hastaneye sevk edildiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olduğu belirtildi.

Bu acı olay, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ülke genelinde büyük bir üzüntüye yol açtı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Libya'da görev yapan ve kalp krizi sonucu şehit olan 53 yaşındaki Hava Pilot Albay İsmail Haldun...

Libya'da görev yapan ve kalp krizi sonucu şehit olan 53 yaşındaki Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in cenazesi Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camiinde kılınan namazın ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Libya'da görev yapan ve kalp krizi sonucu şehit olan 53 yaşındaki Hava Pilot Albay İsmail Haldun...

Libya'da görev yapan ve kalp krizi sonucu şehit olan 53 yaşındaki Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in cenazesi Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camiinde kılınan namazın ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

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